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Mountaineer Recruiting Radar 5/29/24

Vernon Bailey • WVSports
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@WVSportsDotCom
Publisher of WVSports.com

Introducing our new daily feature article, tracking West Virginia's latest scholarship offers to student-athletes. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced.

Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.

Previous Releases: May 27, 2024, May 22, 2024, May 21, 2024, May, 20, 2024: May 18, 2024, May 17, 2024

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Offer May 29, 2024

Wesley Chapel (Fla.) North Tampa Christian 2026 forward Toni Bryant has received an offer from West Virginia.


Offer May 28, 2024

West Virginia has offered four-star small forward Jasir Rencher.

Offer May 28, 2024

West Virginia has offered 2027 Volcano Vista (NM) guard/forward David Lunn. He's originally from Baltimore.

Offer May 28, 2024

West Virginia has offered Ryan Wingard. He's a 2027 combo guard from McCallie School in Chattanooga, TN.

Offer May 28, 2024

West Virginia has offered four-star forward Jasir Rencher.

Offer May 28, 2024

Troy (N.Y.) Redemption Christian Academy 2026 guard Imahri Wooten has received an offer from West Virginia.

Links of Interest:

West Virginia Football Scholarship Distribution Chart

West Virginia Basketball Scholarship Distribution Chart

2025 West VirginiaFootball Offer List

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