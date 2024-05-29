Introducing our new daily feature article, tracking West Virginia's latest scholarship offers to student-athletes. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced.
Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.
Previous Releases: May 27, 2024, May 22, 2024, May 21, 2024, May, 20, 2024: May 18, 2024, May 17, 2024
********
Offer May 29, 2024
Wesley Chapel (Fla.) North Tampa Christian 2026 forward Toni Bryant has received an offer from West Virginia.
Offer May 28, 2024
West Virginia has offered four-star small forward Jasir Rencher.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBXZXN0IFZp
cmdpbmlhIFVuaXZlcnNpdHkhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvR29Nb3VudGFpbmVlcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb01vdW50YWluZWVyczwvYT7wn5S18J+foSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRkx3OGRiRVdOYiI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL0ZMdzhkYkVXTmI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgamFzaXIgcmVuY2hlciDw
n5KVIChASmFzaXJSZW5jaGVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0phc2lyUmVuY2hlci9zdGF0dXMvMTc5NTYyNTE5NjAwMDYyMDg5Nz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjksIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Offer May 28, 2024
West Virginia has offered 2027 Volcano Vista (NM) guard/forward David Lunn. He's originally from Baltimore.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeHRyZW1lbHkgYmxlc3NlZCAmYW1wOyBncmF0ZWZ1bCB0byByZWNl
aXZlIGFuIG9mZmVyIHRvIGNvbnRpbnVlIG15IGFjYWRlbWljICZhbXA7IGJh
c2tldGJhbGwgY2FyZWVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
V1ZVaG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdWVWhvb3BzPC9hPi4g
VGhhbmsgeW91LiDwn5mP8J+PviA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1dWVUNvYWNoRnJhemllcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV1ZV
Q29hY2hGcmF6aWVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1RlYW1UaHJpbGxVQUE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRlYW1UaHJp
bGxVQUE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vM0hWdzZlNWpjIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vbzNIVnc2ZTVqYzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZp
ZCBMdW5uLCBJSUkgKEBsdW5uX2lpaSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9sdW5uX2lpaS9zdGF0dXMvMTc5NTU5MjkwNDUxNTQzMjQ3OD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Offer May 28, 2024
West Virginia has offered Ryan Wingard. He's a 2027 combo guard from McCallie School in Chattanooga, TN.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIGFuZCBHcmF0ZWZ1bCB0byByZWNlaXZlIGEgb2ZmZXIg
ZnJvbSBXZXN0IFZpcmdpbmlhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQm9vV2lsbGlhbXNBQVU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJvb1dp
bGxpYW1zQUFVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nv
YWNoS2VubnlXaGl0ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hLZW5u
eVdoaXRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01jQ2Fs
bGllaG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1jQ2FsbGllaG9vcHM8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vd2F0c29uX2tlbGNl
eT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ad2F0c29uX2tlbGNleTwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XVlVDb2FjaEZyYXppZXI/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdWVUNvYWNoRnJhemllcjwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XVlVob29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AV1ZVaG9vcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9q
emFJems5YWZBIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vanphSXprOWFmQTwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBSeWFuIFdpbmdhcmQgKEBSeWFuV2luZ2FyZDUpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUnlhbldpbmdhcmQ1L3N0YXR1cy8xNzk1
NTIzMzUyNTQwNzE3MTk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyOCwg
MjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Offer May 28, 2024
West Virginia has offered four-star forward Jasir Rencher.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBXZXN0IFZp
cmdpbmlhIFVuaXZlcnNpdHkhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvR29Nb3VudGFpbmVlcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb01vdW50YWluZWVyczwvYT7wn5S18J+foSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRkx3OGRiRVdOYiI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL0ZMdzhkYkVXTmI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgamFzaXIgcmVuY2hlciDw
n5KVIChASmFzaXJSZW5jaGVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0phc2lyUmVuY2hlci9zdGF0dXMvMTc5NTYyNTE5NjAwMDYyMDg5Nz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjksIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Offer May 28, 2024
Troy (N.Y.) Redemption Christian Academy 2026 guard Imahri Wooten has received an offer from West Virginia.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIEFtIEV4dHJlbWVseSBCbGVzc2VkIFRvIFJlY2VpdmUgQSBEaXZp
c2lvbiAxIE9mZmVyIEZyb20gV2VzdCBWaXJnaW5pYSBVbml2ZXJzaXR5IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV1ZVQ29hY2hGcmF6aWVyP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXVlVDb2FjaEZyYXppZXI8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9JMnd6eFFudTd0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20v
STJ3enhRbnU3dDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbWFocmkgV29vdGVuIChAaW1h
aHJpd29vdGVuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2ltYWhy
aXdvb3Rlbi9zdGF0dXMvMTc5NTQ5ODc3NjYyNDM0OTI4Nz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
----------
• Talk about it with West Virginia fans on The Blue Lot.
• SUBSCRIBE today to stay up on the latest on Mountaineer sports and recruiting.
• Get all of our WVU videos on YouTube by subscribing to the WVSports.com Channel
• Follow us on Twitter: @WVSportsDotCom, @rivalskeenan
•Like us on Facebook, Instagram, Threads and TikTok