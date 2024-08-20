The Mountaineer Recruiting Radar tracks West Virginia's latest scholarship offers to student-athletes. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced.
Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.
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Offer August 20, 2024
Sharpsburg (Ga.) East Coweta 2026 offensive lineman Courtlin Heard now has an offer from West Virginia. He is the twin brother of Courtney who received an offer last night.
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Offer August 19, 2024
West Virginia has offered Courtney Heard.
Interview - Courtney Heard talks West Virginia offer
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